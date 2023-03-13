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Сегодня, 13:26

Азар исключил свое возвращение в сборную Бельгии

Виктория Кравченко
Эден Азар.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, возможно ли его возвращение в сборную Бельгии. После неудачи на ЧМ-2022 футболист сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я не вернусь в сборную 100 процентов. Сейчас у команды новое сильное поколение, поэтому нет смысла задумываться над этим. Не хочу менять свое решение. Желаю всего самого лучшего сборной и новому главному тренеру», — цитирует хавбека RTBF.

32-летний футболист выступал за национальную сборную страны с 2008 по 2022 год. На ЧМ-2022 Бельгия заняла 3-е место в группе и покинула турнир.

Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
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