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Сегодня, 15:08

Балотелли: «Португалия играет лучше, когда Роналду остается на скамейке»

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли считает, что Португалия играет лучше без капитана Криштиану Роналду.

«Роналду был бы как Бог везде, в любой лиге. Он хорошо вписывается в любой чемпионат.

Но Португалия играет лучше, когда Роналду остается на скамейке. Факт в том, что я взял бы его на войну», — сказал нападающий «Аданы Демирспор» tvplay.it.

В 2023 году 38-летний Роналду забил 54 гола. Это его лучший результат с 2016-го. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлина Холанна — на 4.

Криштиану Роналду
Марио Балотелли
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