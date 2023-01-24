Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении Фернанду Сантуша главным тренером сборной Польши.

«Фернанду Сантуш признан лучшим тренером в истории сборной Португалии. Он сумел добиться лучших результатов в истории. У него большой опыт, он может делать большую работу. Может ли он привести Польшу к большим успехам? Как минимум, он всегда сможет вывести сборную на крупные турниры, а что дальше зависит и ряда обстоятельств», — сказал Барбоза «СЭ».

На чемпионате мира-2022 Португалия под его руководством дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.