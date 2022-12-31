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Сегодня, 09:00

Барбоза считает, что Роналду не будет вызываться в сборную Португалии после перехода в «Аль-Наср»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную. У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее «Аль-Наср» объявил о переходе 37-летнего португальца. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

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