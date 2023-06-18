«Барселона» близка к покупке 18-летнего форварда сборной Бразилии

«Барселона» в скором времени может объявить о новом трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы согласовали стоимость перехода форварда сборной Бразилии из «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Сделка будет заключена за 35 миллионов евро без учета бонусов. Соглашение игрока будет рассчитано до лета 2028 года.

18-летний футболист хочет перейти только в «Барселону». Переговоры находятся на завершающей стадии.