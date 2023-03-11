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Сегодня, 09:11

Батиста стал новым главным тренером сборной Венесуэлы

Мария Гусева
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Федерация футбола Венесуэлы объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды Фернандо Батисты. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан на 3,5 года — до чемпионата мира-2026.

Он заменил Хосе Пекермана, который со сборной Венесуэлы с ноября 2021 года одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

52-летний Батиста с 2021 года работал ассистентом главного тренера в сборной Венесуэлы, а также тренировал молодежную сборную страны.

Венесуэла — единственная сборная Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ), которая еще ни разу не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира.

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
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