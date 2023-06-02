Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:53

Бекхэм — об уходе Невилла: «Иногда в футболе приходится принимать самые трудные решения»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фил Невилл.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм подтвердил уход Фила Невилла с поста главного тренера команды.

«Когда мы назначили Фила, знали, что он даст «Интер Майами» все, что в его силах, и я видел, как он работал невероятно усердно и с настоящей приверженностью к амбициям, которые мы поставили перед клубом. Он и его семья полюбили Майами, и он посвятил себя стремлению принести успех городу и нашим болельщикам. Фил внес реальный вклад в культуру нашего клуба своими качествами лидера и знаниями тренера. Иногда в футболе нам приходится принимать самые трудные решения, и, к сожалению, мы чувствуем, что пришло время что-то изменить. Хочу лично поблагодарить Фила за его тяжелую работу, его страсть к нашему клубу и за его честность как человека», — цитирует официальный сайт клуба Бекхэма.

46-летний англичанин с января 2021 года тренировал клуб MLS. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

Дэвид Бекхэм
Фил Невилл
Футбол
ФК Интер Майами
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер Майами» объявил об уходе Фила Невилла