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Сегодня, 07:45

Бекхэм высказался о новом главном тренере «Интер Майами» Мартино

Виталий Косик
Корреспондент
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о назначении аргентинского специалиста Херардо Мартино на пост главного тренера команды.

«Мартино уважаемый тренер в нашем виде спорта. Его послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его опыт поможет нашей команде в достижении поставленных целей. С нетерпением ждем начала сотрудничества», — приводит слова Бекхэма клубная пресс-служба.

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Мексики, которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого Мартино тренировал «Атланту», «Барселону», «Ньюллс Олд Бойз», «Либертад», «Колон», «Серро-Портеньо» и сборные Аргентины и Парагвая.

В июне Лионель Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». 36-летний форвард играл под руководством Мартино в «Барселоне» и сборной Аргентины.

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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