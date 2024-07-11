Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:37

Бельгийский клуб не намерен продавать одного из лидеров команды в «Краснодар»

Telegram Дзен

Опорный полузащитник ««Зюльте-Варегема» Точукву Ннади, которым ранее интересовался «Краснодар», с большой долей вероятности останется в бельгийском клубе.

По данным Legalbet, руководство «Зюльты» считает 21-летнего нигерийца одним из ключевых игроков команды, поэтому хочет сохранить его в составе минимум до зимы. Дальнейшая сумма выкупа хавбека составит от десяти миллионов евро.

Ннади перешел в «Зюльте-Варегем» из «Ботева» в январе нынешнего года за 750 тысяч евро. За это время нигериец провел 13 матчей за бельгийскую команду, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт полузащитника с «Зюльте-Варегемом» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори
Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед полуфиналом
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дочь Марадоны заявила, что пообщалась с отцом через медиума