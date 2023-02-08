Бельгийский журналист: «Фанаты верят, что Тедеско может хорошо подготовить сборную Бельгии к Евро-2024»

Бельгийский журналист Питер-Жан Калкоэн поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Мы ожидаем, что Тедеско, у которого хорошее резюме, сможет придать новый импульс сборной Бельгии. У команды есть потребность в инновациях, нужно хорошо подготовиться к Евро-2024. Фанаты верят, что Тедеско может это сделать», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до окончания чемпионата Европы-2024.

С октября 2019 года по июнь 2021 года Тедеско тренировал «Спартак». Под его руководством московская команда становилась серебряным призером чемпионата России.