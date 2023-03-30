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Сегодня, 11:30

Бельгийский журналист: «Даже Россия может пригласить более дорогих тренеров. Хиддинк и Капелло яркие примеры»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист «Sudinfo» Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о том, как в стране восприняли назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной.

«Быстрая и безболезненная смена поколений для Тедеско будет успехом. Однако мы не знаем, сколько ему осталось работать. Его контракт рассчитан до конца Евро-2024! Мы должны там принять участие. Для бельгийцев Тедеско не был известен. Когда мы первыми дали инсайд о его назначении, первая реакция была скептической. Важно понимать, что, когда Мартинес ушел из сборной, Федерация Бельгии написала на своем сайте, какого тренера они хотят: опытного, который выигрывал трофеи. Они понимали, что такой тренер будет дорогим.

Но наша федерация не так богата, как английская, итальянская, даже Россия может пригласить больше дорогих тренеров. Хиддинк, Капелло – яркие примеры. В Бельгии они бы не смогли оказаться. Я общался с Томасом Цорном насчет Тедеско, ведь они вместе работали в «Спартаке», чтобы понимать, кто такой Доменико. Надо понимать, что бельгийцам надоел Мартинес. Мы много говорили о золотом поколении, но они никогда ничего не выигрывали. Даже не доходили до финала. Мартинес не выжал все, что было возможно из команды. Это разочаровывает», – сказал Гердай «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего итальянского специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Роберто Мартинес
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