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Сегодня, 14:25

Беллами стал главным тренером сборной Уэльса

Алина Савинова
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Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Крэйга Беллами на пост главного тренера национальной команды.

С 44-летним специалистом заключен контракт до 2028 года.

«Для меня невероятная честь получить возможность возглавить сборную своей страны, и это самый важный момент в моей карьере. Стать главным тренером сборной Уэльса всегда было моей заветной мечтой, и я готов принять этот вызов», — заявил Беллами.

Беллами впервые возглавил взрослую команду. Ранее был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в «Бернли», а также руководил молодежной командой «Андерлехта».

Будучи футболистом, Беллами выступал за сборную Уэльса с 1998 по 2013 год. Всего за национальную команду своей страны он провел 78 матчей, в которых отметился 19 голами.

Футбол
Сборная Уэльса по футболу
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