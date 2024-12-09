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Сегодня, 18:51

Беллингем, Мбаппе и Винисиус вошли в символическую сборную года по версии игроков

Алина Савинова
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Фото AFP
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила символическую сборную года.

В числе номинантов было 26 футболистов. В окончательный состав символической сборной в частности не вошли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В голосовании принимали участие сами футболисты в количестве 21 266 человек.

Символическая сборная сезона-2023/24 по версии FIFPro:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия);

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Родри, Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Премия FIFPro World 11 была учреждена в 2005 году. Чаще всех в состав символической сборной попадал Месси (17 раз), на втором месте по этому показателю идет Роналду (15), на третьем - Серхио Рамос (11).

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Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Вирджил ван Дейк
Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем
Кевин Де Брейне
Килиан Мбаппе
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Тони Кроос
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Эрлин Холанн
Футбол
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