Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:37

Белорусский тренер «Ариса» рассказал, как несправедливо относились к нему кипрские судьи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об особенностях судейства в чемпионате Кипра.

«Сейчас с этим получше. И с трактовками, и с контактом с бригадой на поле. А поначалу... Арбитр достает карточку и говорит мне: «Добро пожаловать на Кипр». С таким подтекстом: что я, молодой и возомнивший о себе, откуда-то приехал и сколько здесь таких заезжих перебывало. Было досадно из-за несправедливости. Местные арбитры к нашему футболу поначалу не могли адаптироваться. Банально сбивали нам ритм игры. Не ценили эту динамичную манеру. Игровое время на Кипре зачастую растворяется в паузах, дискуссиях, лежании травмированных на газоне. А если по-нашему рассуждать, то надо бежать, а не на газоне разлеживаться. Да, я выражал несогласие с трактовкой эпизодов, возмущался. Но сейчас молодые судьи приняли наш европейский стиль, да и взаимоуважения стало побольше. «Арис» это заслужил своей игрой. Мы уже иначе общаемся с арбитрами, они выслушивают, появился разумный диалог. Да и я со временем осознал, что иногда лучше прикусить язык. Команда не должна страдать из-за тренера», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/belorusskij-trener-arisa-rasskazal-kak-k-nemu-nespravedlivo-otnosilis-kiprskie-sud-i/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский считает, что «Арис» сможет договориться с «Фиорентиной» по Кокорину

Кокорин показал фото в постели с трофеями в стиле Месси