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Сегодня, 14:44

Белоус — о Кокорине: «Лучше остаться на Кипре в топ-клубе, чем уезжать в среднюю турецкую команду»

Алина Савинова
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус объяснил, почему российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину не стоит переходить в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Фиорентина» хочет возместить свои убытки за покупку Александра из «Спартака». От него тут ничего не зависит, хотя он может вместе с агентом и руководителями клуба встретиться и решить вопрос, обсудить возможные варианты. Все свои деньги Кокорин уже заработал, зачем ему «Фатих Карагюмрюк»? Команда не играет в еврокубках. Нет смысла уезжать в среднюю команду. Лучше остаться на Кипре в топ-клубе, тем более ему там нравится. Переживает свою новую футбольную историю. Надо играть там, где комфортно. Он еще раз доказал, что он высококлассный футболист», — приводит Legalbet слова Белоуса.

20 июня появилась информация о том, что руководство «Фатих Карагюмрюк» начало переговоры с Кокориным.

На данный момент Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/15531501/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фатих Карагюмрюк
Юрий Белоус
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