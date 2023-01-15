Бенезема поделился мнением о будущем Роналду в «Аль-Насре»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что думает об экс-партнере Криштиану Роналду.
«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», — цитирует Бензема As.
В пятницу, 13 января, Роналду посетил тренировку «Реала», которая прошла на стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. 37-летний португалец и другие игроки его команды наблюдали за тренировкой мадридского клуба со скамейки запасных.
В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.
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