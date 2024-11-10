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Сегодня, 22:45

«Бенфика» — «Порту»: смотреть матч чемпионата Португалии

«Бенфика» сыграет с «Порту» в чемпионате Португалии 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анхель Ди Мария (ФК «Бенфика»).
Фото Reuters
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«Бенфика» сыграет с «Порту» в 11-м туре чемпионата Португалии в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Порту» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «СТАРТ». Начало эфира — в 23.35 мск.

По итогам 10-ти туров примейры лиссабонская команда набрала 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Порту с 27-ю баллами располагается на второй строчке чемпионата.

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ФК Бенфика
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