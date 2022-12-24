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Зарубежные

Сегодня, 17:40

«Бенфика» предложила Отаменди новый двухлетний контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бенфика» предложила защитнику команды Николасу Отаменди новый контракт.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб предложил 34-летнему игроку двухлетнее соглашение, но переговоры пока не сдвинулись с места.

Также источник информирует, что вариант с продолжение карьеры в «Ривер Плейт» Отаменди не рассматривает, так как хочет выступать в Европе.

Контракт аргентинца с португальским клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Отаменди провел в общей сложности 23 матча за «Бенфику», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Фабрицио Романо
Николас Отаменди
ФК Бенфика
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