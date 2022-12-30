«Бенфика» согласилась на переговоры с «Челси» по трансферу Феранандеса

«Бенфика» согласилась провести переговоры с «Челси» о продаже полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает TYC Sports.

По данным источника, «синие» уже предложили за 21-летнего игрока 106 миллионов фунтов (120 миллионов евро), что более чем соответствует условиям его отступных. «Челси» находится в выгодном положении, чтобы заполучить молодого полузащитника.

Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду, а также выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым футболистом турнира.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.