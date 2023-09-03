Гол Ди Марии помог «Бенфики» разгромить «Виторию»

«Бенфика» обыграла «Виторию Гимарайнш» в 4-м туре чемпионата Португалии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Благодаря автоголу на 11-й минуте хозяева вышли вперед. На 33-й минуте нападающий Анхель Ди Мария удвоил преимущество лиссабонцев, а перед свистком на перерыв ассистировал Оркуну Кекчу. Во втором тайме единственный гол забил норвежский полузащитник Фредрик Эурснес.

«Бенфика» набрала 9 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Витория» с 9-ю очками располагается на 4-й строчке.