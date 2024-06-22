Бердыев стал главным тренером азербайджанского «Турана»

Российский специалист Курбан Бердыев возглавил азербайджанский «Туран». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Вчера вечером он прибыл в Баку, а уже сегодня мы заключили с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать Бердыева на один год с возможностью продления, но в ходе переговоров и обсуждения нюансов изменили сроки соглашения. «Туран» следил за работой Курбана Бекиевича. Наш клуб понимал, что с этим тренером можно построить долгосрочный проект», — приводит слова спортивного директора «Турана» Самеда Насибова Sport24.

Последним клубом 71-летнего Бердыева было махачкалинское «Динамо». Тренер покинул команду в феврале 2024 года. «Динамо» заняло второе место в первой лиге и в сезоне-2024/25 выступит в РПЛ.