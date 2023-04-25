Березовский рассказал, что изменилось в сборной Армении с приходом Петракова

Тренер сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос, что изменилось в национальной команде после прихода Александра Петракова.

«До этого я входил в штаб испанских специалистов. После их ухода два матча исполнял обязанности главного тренера. А после вошел в штаб Петракова. Не вижу в ничего плохого в том, чтобы снова стать ассистентом. Это дополнительная возможность набраться опыта. При новом тренере, думаю, усилилась дисциплина. Режим стал жестче. Это касается всяких деталей — раньше отбой, вместе стали приходить на завтрак», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

Сборная Армении занимает 4-е место в турнирной таблице группы D в рамках отбора Евро-2024. В первом матче команда из Армении уступила Турции со счетом 1:2.