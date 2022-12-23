Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:51

Березовский высказался о шансах сборной Армении в отборе к Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о перспективах национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Как оцениваю шансы сборной в отборе к Евро-2024? Результат очень важен для любой команды, но не нужно забывать, что в сборной Армении в последнее время появляется много молодых. Важно, чтобы они быстрее прошли трудности и сложности в международных матчах и накапливали опыт. Не стоит забывать и про результат. Если процесс становления молодого поколения пройдет синхронно с результатом, то это будет вообще восхитительно, как в сказке. Основная задача для нас сейчас — перестроиться на современный футбол, мое мнение такое. Могу ли назвать Армению фаворитом группы? Нет, конечно. Там более именитые и опытные сборные, но пока турнир не начался, фаворитов нет. Как начнутся игры, пройдут три или четыре матча, тогда будут и фавориты, и аутсайдеры. Мы же не букмекеры, чтобы оценивать шансы», — приводит слова Березовского Metaratings.ru.

Березовский начал карьеру тренера в июле 2020 года, став специалистом по работе с вратарями в сборной Армении. 8 ноября 2022 года экс-голкипер был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды после ухода испанца Хоакина Капарроса.

Источник: https://metaratings.ru/news/berezovskiy-vyskazalsya-o-shansakh-sbornoy-armenii-v-otbore-k-evro-2024-1448753/
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Аль-Наср» хочет формально закрепить договоренность с Роналду до конца декабря

Мендеш предлагал Роналду 30 клубов на выбор, но не смог договориться