Источник: Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах»

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Российский тренер Василий Березуцкий может стать главным тренером бакинского «Сабаха».
Как сообщает Legalbet.ru, бакинцы ведут переговоры с российским специалистом. В клубе готовы назначить Березуцкого, так как видят в тренере потенциал.
С 1 января 2024 года Василий Березуцкий работает ассистентом в «Шанхай Шеньхуа». По данным источника, Леонид Слуцкий, главный тренер китайского клуба, готов отпустить Березуцкого, если тот договорится с азербайджанцами.
25 ноября сообщалось, что россиянин с большой долей вероятности продолжит карьеру в бакинском клубе.
По результатам 14 туров «Сабах» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 19 очков.