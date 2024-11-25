Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:07

Источник: Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский тренер Василий Березуцкий может стать главным тренером бакинского «Сабаха».

Как сообщает Legalbet.ru, бакинцы ведут переговоры с российским специалистом. В клубе готовы назначить Березуцкого, так как видят в тренере потенциал.

С 1 января 2024 года Василий Березуцкий работает ассистентом в «Шанхай Шеньхуа». По данным источника, Леонид Слуцкий, главный тренер китайского клуба, готов отпустить Березуцкого, если тот договорится с азербайджанцами.

25 ноября сообщалось, что россиянин с большой долей вероятности продолжит карьеру в бакинском клубе.

По результатам 14 туров «Сабах» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 19 очков.

Источник: Legalbet.ru
Василий Березуцкий
Футбол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя