Бэйл может покинуть «Лос-Анджелес» этой зимой

Форвард «Лос-Анджелеса» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может покинуть американский клуб этой зимой, пишет The Sun.

По данным издания, 33-летний футболист может досрочно расторгнуть свой контракт с командой, воспользовавшись специальным пунктом, прописанном в соглашении.

Валлиец играет в «Лос-Анджелесе» с лета 2022 года. Всего он провел 14 матчей за клуб, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 2 миллиона евро.