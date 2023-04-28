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Сегодня, 16:12

Бэйл ответил на предложение Райана Рейнольдса возобновить карьеру в «Рексеме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о возможном возобновлении карьеры в валлийском клубе «Рексем».

Ранее владельцы команды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенн пытались убедить Бэйла возобновить игровую карьеру и подписать контракт с командой.

«Нет, я наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал в раннем возрасте и посчитал, что время пришло. Уверен, мы еще поговорим и пошутим, но я счастлив тем, что имею. Провожу много времени с детьми, женой — всего этого мне не хватало, когда я был футболистом. Я просто наслаждаюсь семеной жизнью и игрой в гольф», — цитирует Бэйла Daily Mail.

9 января 33-летний валлиец сообщил о своем решении завершить карьеру. Ранее нападающий играл за «Реал» и «Тоттенхэм». В составе сборной Уэльса футболист играл с 2006 года.

Гарет Бэйл
Футбол
Райан Рейнольдс
0
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