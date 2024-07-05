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Сегодня, 17:30

Бейл рассказал, почему считает нереальным вызов в сборную Нидерландов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной игре за сборную России по футболу.

— Возможно, ты разговаривал с кем-то из федерации... Гленн Бейл может попасть в сборную Нидерландов?

— Нет, думаю, если вы посмотрите на клубы, игроки которых представляют национальную команду... Это «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Бавария». Мне получить вызов нереально.

— Но у тебя есть возможность получить паспорт РФ через два года. Может, тогда дождешься приглашения в сборную России?

— Не знаю. Пока у меня контракт с «Крыльями» еще на год. Большего сказать не могу.

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Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Сборная Нидерландов по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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