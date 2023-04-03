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3 апреля, 23:37

«Бейтар» хочет продлить контракт с защитником Морозовым

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Как стало известно «СЭ», «Бейтар» из Иерусалима намерен в течение месяца договориться с защитником Григорием Морозовым о продлении контракта.

В клубе более чем удовлетворены уровнем игры 28-летнего российского футболиста, явно усилившего защитную линию. В продолжении рабочих отношений «Бейтара» с Морозовым косвенно заинтересовано и руководство сборной Израиля.

По мнению экспертов, позиция левого защитника в сборной нуждается в усилении — и по получению разрешения ФИФА Морозов, имеющий израильское гражданство, может являться очевидным кандидатом на попадание в состав национальной сборной.

Морозов выступает за «Бейтар» с 31 января 2023 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник провел за иерусалимский клуб 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Эли Швидлер

Григорий Морозов
Футбол
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