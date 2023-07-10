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Сегодня, 15:33

«Бейтар» объявил о продлении контракта с Морозовым до 2026 года

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«Бейтар» официально объявил о продлении контракта с россиянином Григорием Морозовым до 2026 года, через полтора месяца после продления первичного соглашения до окончания сезона-2023/24.

По данным «СЭ», руководство клуба было впечатлено результатми Морозова, поэтому новый контракт был логичным.

«С первого момента пребывания здесь я ощутил силу и энергию Бейтара. Я благодарен за помощь в адаптации и постараюсь помочь в достижении поставленных перед командой целей», — сказал футболист.

В России Морозов играл за московское «Динамо» и «Уфу». В «Бейтаре» он выступает с зимы 2023 года. За это время он провел 12 матчей, забив 1 гол.

(Эли Швидлер)

ФК Бейтар
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