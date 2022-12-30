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Сегодня, 10:49

Билли Джин Кинг высказалась по поводу смерти трехкратного чемпиона мира Пеле

Алина Савинова
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39-кратная победительница турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг высказалась по поводу смерти победителя трех чемпионатов мира по футболу Пеле.

«Пеле, который выиграл рекордные три чемпионата мира и был настоящим послом красивой игры, умер. Большая часть спорта — это развлечение для болельщиков, но именно атлетизм и мастерство Пеле сделали его всемирно известным. Я имела честь проводить с ним время. Он всегда был радостным, и в нем было что-то особенное», — написала Кинг в своих социальных сетях.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.

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