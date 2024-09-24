Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:20

Бизнесмен Согомонян: «Пюник» из Армении в Россию перевезти не смогу. Для этого надо начинать историю с нуля»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Российский бизнесмен, президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян, выставивший клуб на продажу из-за конфликта с федерацией Армении, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переезде в Россию.

«Это то же самое, что создавать клуб заново, только в России и со второй лиги. Основная идея моего участия в футболе — процесс подготовки футболистов, который очень хочу поднять на высокий уровень. Это то, что меня действительно интересует. В Армении, как и России, очень много талантливых детей. Но наша основная проблема — в технологиях подготовки. Мы отстаем от лучших европейских стран. Наверное, у нас это началось в 90-е годы, когда в постсоветских странах были другие проблемы, а в это время футбол очень серьезно прогрессировал. В Армении у меня большая академия: 2000 детей. Клуб из Армении в Россию перевезти не смогу. Для этого надо начинать историю с нуля: набирать детей и так далее», — сказал Согомонян «СЭ».

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. С тех пор клуб дважды стал чемпионом Армении.

«Пюник» является самым титулованным клубом Армении, выиграв чемпионат страны 16 раз. Команда из Еревана становилась обладателем Кубка страны 8 раз, обладателем Суперкубка Армении — 10 раз.

Футбол
ФК Пюник

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Огонь экс-босса «Валенсии». Рассказал о подкупе русского судьи и разнес «Реал» с «Барсой»
Сегодня
Вчера
Неделя