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Сегодня, 00:59

«Бенфика» уступила «Боавиште» в стартовом туре чемпионата Португалии

Сергей Разин
корреспондент
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«Бенфика» в матче стартового тура чемпионата Португалии на выезде уступила «Боавиште» со счетом 2:3.

В составе гостей отличились Анхель Ди Мария и Рафа Силва, у хозяев дубль оформил Роберт Боженик, забив свой второй гол на 90+13-й минуте, еще один гол забил Бруну Лоуренсо, реализовавший пенальти на 90-й минуте. При этом «Бенфика» на 50-й минуте при счете 1:0 осталась вдесятером после удаления Петара Мусы, на 90+11-й минуте команды уравнялись составы после красной карточки Лоуренсо.

В следующем матче «Бенфика» 19 августа встретится с «Эштрелой», «Боавишта» в этот же день сыграет с «Портимоненси».

ФК Бенфика
ФК Боавишта
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