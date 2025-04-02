Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

2 апреля, 00:10

«Боавишта» проиграла «Жил Висенте», Лысцов сыграл 30 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Боавишта» на своем поле проиграла «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии — 1:3. Игра прошла на стадионе «Беса Секулу XXI» в Порту.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Пабло за минуту оформил дубль, а спустя 10 минут забил третий мяч. На 80-й минуте случилась потасовка, по итогам которой Тиджани Туре и Стивен Витория получили красные карточки. В добавленное время хозяева ушли от поражения — Роберт Боженик реализовал пенальти.

Российский защитник «Боавишты» Виталий Лысцов на 60-й минуте вышел на поле при счете 0:2.

«Жил Висенте» набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Боавишта» — последняя (15 очков).

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур.
01 апреля, 00:00. Bessa XXI (Порту)
Боавишта
1:3
Жил Висенте
Футбол
ФК Боавишта
ФК Жил Висенте
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя