«Боавишта» проиграла «Жил Висенте», Лысцов сыграл 30 минут

«Боавишта» на своем поле проиграла «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии — 1:3. Игра прошла на стадионе «Беса Секулу XXI» в Порту.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Пабло за минуту оформил дубль, а спустя 10 минут забил третий мяч. На 80-й минуте случилась потасовка, по итогам которой Тиджани Туре и Стивен Витория получили красные карточки. В добавленное время хозяева ушли от поражения — Роберт Боженик реализовал пенальти.

Российский защитник «Боавишты» Виталий Лысцов на 60-й минуте вышел на поле при счете 0:2.

«Жил Висенте» набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Боавишта» — последняя (15 очков).