Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты за 9 тысяч долларов

Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты на матч клуба по завышенной цене.

По информации Onda Cero, новичок клуба Лионель Месси может дебютировать за команду в игре Кубка североамериканской лиги против мексиканского «Крус Асуль» 21 июля. Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты на эту встречу за 9 тысяч долларов.

Месси объявил о своем переходе в среду 7 июня. 3 июня аргентинец покинул «ПСЖ». Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.