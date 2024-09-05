Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

Сегодня, 11:35

Болгары выгнали испанца Фернандеса Борбалана и меняют все судейское руководство

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», Болгарский футбольный союз (БФС) досрочно расторг контракт с председателем судейской комиссии (СК) Давидом Фернандесом Борбаланом, генеральным менеджером Стояном Алексиевым и ответственным за проект ВАР Петаром Петровым.

Вместо них временное руководство судьями возложено на Станислава Тодорова.

Такие масштабные изменения связаны в первую очередь с недовольством клубов качеством судейства и ошибками, допущенными арбитрами в первых семи турах чемпионата Болгарии.

Фернандес Борбалан возглавил СК БФС в августе прошлого года, заменив Виктора Кашшаи. Испанца пригласил Борислав Михайлов, который тогда руководил федерацией. Контракт был подписан на два сезона.

О Фернандесе Борбалане были хорошие отзывы, его рекомендовали как классного судью, опытного функционера, несколько лет работавшего в Испании, и инструктора ФИФА.

«Назначение специалиста такого уровня — еще одного доказательство уважительного отношения в Европе к болгарскому футболу. Уверен, его опыт и знания помогут развивать наше судейство в правильном направлении», — заявил тогда Михайлов.

К сожалению для болгар, этого не случилось. А заменивший Михайлова во главе БФС Георгий Иванов, придя в федерацию, пообещал жестко бороться с ошибками судей. Позднее он негативно высказывался о некоторых рефери, чьи решения привели к возникновению недовольства со стороны клубов и скандалам.

Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя