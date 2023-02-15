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Сегодня, 22:44

Борис Игнатьев: «Кокорин не вернется в серию А и не перейдет в другой серьезный европейский чемпионат»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Лично мне кажется, что Кокорин не вернется в серию А и не перейдет в другой серьезный европейский чемпионат. Не думаю, что такое произойдет. Его карьера на высоком уровне завершена, вряд ли он заиграет где-либо, кроме Кипра. Если бы Кокорин хоть немного проявил себя в «Фиорентине», это еще было бы возможно. Он мог бы еще где-то поиграть. Но этого не произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-kokorin-ne-vernetsya-v-seriyu-a-ego-kar-era-na-vy-sokom-urovne-zavershena/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Борис Игнатьев
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