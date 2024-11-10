«Спортинг» отыгрался со счета 0:2 и победил «Брагу» в последнем матче Аморима

«Спортинг» в гостях обыграл «Брагу» в матче 11-го тура чемпионата Португалии — 4:2.

Лиссабонцы уступали со счетом 0:2 после первого тайма. Дублем отметился полузащитник хозяев Рикарду Орта (20-я и 45-я минуты).

Победу «Спортингу» принесли дубль Конрада Хардера (89-я и 90+4-я), а также голы Хидемасы Мориты (58-я) и Мортена Юльманна (81-я).

«Спортинг» (33 очка) продолжает лидировать в чемпионате Португалии. Команда одержала 11 побед 11 матчах сезона. Этот матч стал последним для команды под руководством Рубена Аморима, который с завтрашнего дня возглавит «Манчестер Юнайтед».