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10 ноября, 23:56

«Спортинг» отыгрался со счета 0:2 и победил «Брагу» в последнем матче Аморима

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спортинг» в гостях обыграл «Брагу» в матче 11-го тура чемпионата Португалии — 4:2.

Лиссабонцы уступали со счетом 0:2 после первого тайма. Дублем отметился полузащитник хозяев Рикарду Орта (20-я и 45-я минуты).

Победу «Спортингу» принесли дубль Конрада Хардера (89-я и 90+4-я), а также голы Хидемасы Мориты (58-я) и Мортена Юльманна (81-я).

«Спортинг» (33 очка) продолжает лидировать в чемпионате Португалии. Команда одержала 11 побед 11 матчах сезона. Этот матч стал последним для команды под руководством Рубена Аморима, который с завтрашнего дня возглавит «Манчестер Юнайтед».

Португалия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 00:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:4
Спортинг

Футбол
ФК Брага
ФК Спортинг (Лиссабон)

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