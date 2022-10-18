Брат Кокорина — о Канчельскисе: «Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь»

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что Кокорин является игроком уровня первой лиги и «профукал всю карьеру из-за денег».

«Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь. Улыбайся, у тебя не получилось», — написал у себя в соцсетях Кокорин-младший.

Обращение Кирилла Кокорина к Андрею Канчельскису. Соцсети Кирилла Кокорина

Кокорин перешел в кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года. На счету 31-летнего россиянина 3 гола и 1 результативная передача в 6 играх за команду.