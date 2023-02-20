Брат Кокорина — о возможном получении форвардом гражданства Кипра: «Это очередной бред наших СМИ»

Кирилл Кокорин, брат форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что российский футболист хочет получить гражданство Кипра.

«На тему получения Сашей гражданства Кипра я с ним не общался. Вообще не хочется это комментировать. Это очередной бред наших СМИ!» — приводит Sport24 слова Кирилла Кокорина.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».