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Сегодня, 21:10

Бразильский экс-футболист Ромарио госпитализирован с инфекцией

Виктория Кравченко
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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио госпитализирован с кишечной инфекцией, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, экс-футболист попал в больницу Рио-де-Жанейро 13 июля с жалобами на дискомфорт и боль в животе. Его состояние оценивается как стабильное, но о выписке речи пока не идет.

В 2021 году у 57-летнего Ромарио был удален желчный пузырь.

Экс-спортсмен является чемпионом Бразилии, трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, чемпионом Катара, а также финалистом Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Ромарио стал чемпионом мира, выиграл дважды Кубок Америки и был серебряным призером Олимпийских игр.

Ромарио
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