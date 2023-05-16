Бригада Левникова будет работать на Кубке наций ЦАФА

Российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах первого в истории Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии, сообщает пресс-служба РФС.

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В Кубке наций сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашенная сборная Омана.

Левников — судья ФИФА с 2016 года, провел 135 матчей в РПЛ. Работал на финале Кубка России в 2022 году, на матчах Лиги Европы и в отборочном цикле чемпионатов мира и Европы.