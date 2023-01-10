Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:50

Морган: «Роналду в 38 лет стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Вот это «закончил»

Виталий Косик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«В прошлый раз, когда я проверял, Криштиану только что подписал крупнейшую трансферную сделку в истории футбола, став самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, и будет играть в стране, чья сборная единственная, кто победила чемпионов мира Аргентину. Вот это «закончил», —написал Морган в соцсетях.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Ранее 38-летний португалец выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
3
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии
Абубакар сейчас сильнее Роналду, но футбол давно превратился в бизнес. Рабинер — о скандале в «Аль-Насре»
Главный тренер «Аль-Насра»: «Трансфер Роналду напоминает мне переход Пеле в клуб из США»
Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Хочу, чтоб Роналду вновь обрел удовольствие от игры»
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе в Эр-Рияде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ривер Плейт» предложил Рондону контракт на два года