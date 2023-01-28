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Сегодня, 14:18

Пирс Морган: «Роналду бросает себе вызов в новой стране и новой лиге. Это дает ему преимущество над Месси»

Алина Савинова
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Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Благодаря результатам нашего интервью Роналду подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры, и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси. А именно — он бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре», — приводит Tatler слова Моргана.

37-летний португальский форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года. Пока Роналду не забил ни одного гола за два первых официальных матча за саудовский клуб.

Источник: https://www.tatler.com/article/cristiano-ronaldo-piers-morgan-georgina-rodriguez-saudi-arabia-riyadh-al-nassr

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Криштиану Роналду
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