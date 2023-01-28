Пирс Морган: «Роналду бросает себе вызов в новой стране и новой лиге. Это дает ему преимущество над Месси»

Сегодня, 14:18
Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Благодаря результатам нашего интервью Роналду подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры, и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси. А именно — он бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре», — приводит Tatler слова Моргана.
37-летний португальский форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года. Пока Роналду не забил ни одного гола за два первых официальных матча за саудовский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования