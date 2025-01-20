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Сегодня, 18:40

Бруну покинул пост главного тренера «Порту»

Алина Савинова
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«Порту» объявил об уходе Витора Бруну с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба «драконов».

Командой временно будет руководить директор клуба по развитию «молодежки» Жозе Тавареш.

Бруну возглавлял «Порту» с июня 2024 года. До этого он работал помощником бывшего главного тренера команды Сержиу Консейсау. Контракт 42-летнего специалиста с португальским клубом был рассчитан до лета 2026-го.

После 18 туров «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 40 очками.

Футбол
ФК Порту
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