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Сегодня, 18:43

Буффон заявил, что Неймар заслуживает пять «Золотых мячей»

Камила Абдурахманова
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Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон считает, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар был самым сильным игроком, против которого он играл.

«Кто был самым сильным, против кого я играл? Я играл с тремя поколениями, как мне это сказать? Зидан, Роналду, Месси, Иньеста... Если выбирать одного, то это Неймар. Для игрока и для парня, которым он является, он должен был выиграть пять «Золотых мячей», — приводит слова Буффона Corriere della sera.

Неймар с 2023 года играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ранее он выступал за «Сантос», «Барселону» и «ПСЖ». В сезоне-2014/15 бразилец вместе с каталонским клубом сделал «золотой хет-трик», выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

32-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 голов.

Источник: Corriere della sera
Джанлуиджи Буффон
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль

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