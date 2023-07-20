Булыкин объяснил увольнение Черчесова из «Ференцвароша»: «Из-за непопадания в ЛЧ было упущено много денег»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Для многих европейских клубов деньги от Лиги чемпионов — это существенная прибавка к бюджету клуба. Поэтому перед тренером ставились задачи пройти как можно дальше в этом турнире. К сожалению, у Черчесова не получилось. И клуб посчитал, что задача не выполнена и было много упущено денег, из-за непопадания в Лигу чемпионов, поэтому приняли такое решение. На таком этапе вылететь от команды, которую никто не знает, не знаю, насколько она профессиональна, поэтому было принято решение уволить тренера, потому что Черчесов отвечает за результат», — сказал Булыкин.

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и и выигрывал Кубок страны (2021/22).