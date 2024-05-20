Булыкин пожелал Миранчуку успеха в финале Лиги Европы

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы между командой из Леверкузена и «Аталантой».

«Наверное, взять трофей Лиги Европы больше пожелаю «Байеру», так как я играл в этой команде, и сейчас клубом руководят мои друзья. Желаю им взять требл в этом сезоне. И отдельно рад за Алонсо. Но если Алексей Миранчук выйдет и забьет, то не буду расстраиваться. Все-таки он — единственный российский игрок, который играет в финале еврокубков. Больше симпатий на стороне «Байера», но и Миранчуку желаю хорошо сыграть.



Все решится в одном матче. Как правило, в таких играх нет преимуществ ни у одной из команд. Здесь нужен определенный настрой и доля везения. Ожидаю счет 2:1 или 3:2 и, собственно, победу подопечных Хаби Алонсо. «Байер» не проигрывает уже на протяжении 51 матча. В XXI веке такую результативность тяжело представить. Ладно, если этот рекорд показал условный «Реал Мадрид». Но в этом плане «Байер» заслуживает уважения. Можно считать это современным чудом», — сказал Булыкин в интервью изданию ODDS.ru.

Финал Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало — в 22.00 (мск).