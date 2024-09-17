Булыкин считает, что для Месси и Роналду создадут специальные награды после их ухода из спорта

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ФИФА и УЕФА создадут специальную награду после того, как Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру.

«Я думаю, будет награда «Лучший бомбардир всех времен и народов». Я, правда, не помню, сколько голов у Пеле и как закончить эти споры. Но Криштиану и Месси — два величайших футболиста, цифры которых в космосе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

37-летний Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами», а 39-летний Роналду играет в саудовском «Аль-Нассре».