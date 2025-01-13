Булыкин сыграл в одной команде с Оуэном, Тотти и Давидсом на турнире в ОАЭ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин принял участие в международном кубке, который был сыгран в рамках «Недели звезд» в Шардже (ОАЭ).

Мероприятие прошло с 8 по 12 января. К нему был приурочен матч легенд мирового футбола, а также этап серии международных соревнований по паделу «Лига Легенд».

11 января прошла игра под названием «Ночь звезд», в котором команда Франческо Тотти обыграла команду Ривалдо (11:9). Булыкин выступал за команду итальянца, его партнерами стали сам Тотти, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн, чемпион мира в составе сборной Аргентины Папу Гомес, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр и бывший полузащитник «Аякса» и «Ювентуса» Эдгар Давидс. Главным тренером был экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини.

«Очень рад приглашению в Шарджу, на мероприятие с такой великолепной организацией. Всегда приятно сыграть со звездами мирового футбола, обладателями «Золотого мяча», чемпионами мира... Когда выходишь на поле, и у тебя в партнерах по нападению Майкл Оуэн, голевые передачи раздает Франческо Тотти, а в соперниках Ривалдо и Трезеге — это дорогого стоит. Ну а пообщаться с ними и поиграть в падел — это бесценно», — сказал Булыкин.

Команда Тотти обыграла команду Ривалдо на турнире в ОАЭ. Фото Пресс-служба «Недели звезд»

В составе команды Ривалдо сыграли, в частности, чемпион мира в составе сборной Франции Давид Трезеге и экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта.

В турнире по паделу победил экс-тренер сборной России по футболу Кристиан Пануччи, который выступал в паре с чемпионом мира по футболу, французом Венсаном Кандела.

Булыкин наиболее известен по игре за московские «Локомотив» и «Динамо», а также «Байер», «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей и забил 7 голов.