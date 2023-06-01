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Сегодня, 00:11

Булыкин: «Кокорин смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Конечно, он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу, — цитирует «Газета.Ru» Булыкина. — Но, думаю, ему проще тогда остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию. Если же он все-таки хочет немного прогрессировать в футболе, то, думаю, ему надо перейти в чемпионат посильнее. Здесь все зависит от его желания и от финансовых возможностей клубов».

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в августе прошлого года, срок аренды истекает этим летом.

В этом сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала 32-летнего Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: Газета.Ru
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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